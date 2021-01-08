В Венгрии карантин и комендантский час, введенные еще в ноябре в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом, продлевают до 1 февраля.

Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана пишет 444.hu.

Комендантский час действует с 20:00 до 05:00. Кроме того, в стране запрещены массовые мероприятия, а образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение.

"Я предпочитаю иметь успешную систему сдерживания и пока не хватает вакцин, мы поддерживаем эти меры", - сказал Орбан.

По его словам с начала вакцинации в конце декабря прививки получили около 80 000 венгров, что, по его мнению, мало.

"Вероятно, что если мы полагаемся только на западные вакцины, ограничения придется сохранять в течение длительного времени, несколько месяцев. Если мы найдем качественную вакцину, которая была испытана и признана безопасной, в другом месте - Израиле, Китае, России - мы можем ускорить процесс. Но только на основе западной вакцины это не сработает", - сказал он.

Напомним, ранее Орбан заявлял, что Венгрия вряд ли будет использовать вакцину "Спутник V".

Также мы писали о том, что в Венгрии разработали электронный ковид-паспорт, в который будут вносить данные о вакцинации.