Три человека погибли и один пострадал при крушении легкомоторного самолета, которое произошло в Ленинградской области России. По предварительной информации, легкомоторный самолет упал в районе деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти.

На борту было четыре человека: трое взрослых и один ребенок. Все взрослые погибли, ребенка отправили в больницу.

По уточненным данным, самолет Piper PA-28 Cherokee разбился после столкновения с другим самолетом - Cessna-150.

Cessna-150 взлетал в 13:38, минутой позже в воздух поднялся Piper PA-28 - в полете произошел контакт. Первому самолету удалось благополучно сесть с мелкими повреждениями, второй рухнул на землю.

Ранее "Страна" писала о том, что год прошел с момента крушения самолета МАУ в Иране и разбирались, как идет расследование и почему не платят компенсации.

Также мы сообщали, что в США самолет рухнул на жилой дом, погибла целая семья.