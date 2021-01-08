В США врач сделал прививку от коронавируса препаратом от американской фармацевтической компании Pfizer, после чего у него обнаружили нехватку тромбоцитов и мужчина умер.

Об этом пишет USA Today со ссылкой на заявления департамента здравоохранения Флориды и жены скончавшегося.

Так, 56-летний Грегори Майкл, который работал акушером-гинекологом в одной из больниц США сделал прививку от коронавируса 18 декабря. Спустя три дня на его руках и ногах появились пятна и врач обратился за экстренной медицинской помощью, поскольку такие пятна - признак внутреннего кровотечения.

После прибытия в больницу у Майкла взяли образец крови для общего анализа, который показал, что, при нормальном количестве тромбоцитов на миллилитр крове 150-450 тыс., в крови у доктора эти элементы отсутствуют.

Мужчине диагностировали болезнь Верльгофа (хроническое аутоиммунное гематологическое заболевание, обусловленное повышенным разрушением тромбоцитов - Ред.) В течение нескольких недель медики пытались поднять уровень тромбоцитов в крови Майкла, но, несмотря на их усилия, он умер.

Расследования этого случая начали как в компании Pfizer, так и власти штата. В то же время в компании отметили, что не никаких доказательств того, что прививка связана с болезнью.

Напомним, через несколько дней после прививки вакциной Pfizer в Норвегии умерли два пациента. Для выяснения точных причин смерти начато расследование.

Также сообщалось, что в Португалии медработница умерла спустя два дня после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer. Ей был 41 год.