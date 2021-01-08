Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина, несмотря на уже имеющийся договор с китайской компанией, заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в ближайшее время.

Об этом он рассказал в эфире "Громадського радіо".

В частности, он ссылается на ситуацию, сложившуюся в мире, согласно которой мощности производства вакцин не соответствуют их спросу.

"Основным моментом с точки зрения наших переговоров - это был вопрос времени поставки вакцин, чтобы это было как можно раньше, так как мы с Sinovac Biotech имели договоренности и мы с ними сразу заключили договор. На ближайшей неделе мы будем заключать договоры с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры", - рассказал Максим Степанов.

Напомним, что в данный момент Украина подписала контракт только с китайской компанией Sinovac. В частности сообщалось, что страна получит 1,8 миллионов доз китайской вакцины.

Ранее Степанов подтвердил начало регистрации вакцины "Спутник V" в Украине. В частности, глава Минздрава заявил, что она поступила в Государственный экспертный центр.