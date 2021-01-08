В пятницу, 8 января, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа и сказал, что они теперь похожи.

Об этом он сообщает в своей Telegram-канале.

"Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы. Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы", - заявил Кадыров.



Напомним, что Facebook, Instagram и Twitter временно заблокировали аккаунты Трампа. Данное решение было принято из-за нарушения политики (пользования соцсетью) в отношении страницы президента Трампа. Он потерял возможность публиковать сообщения на платформах.

Сегодня около 03:00 Twitter разблокировал аккаунт Дональда Трампа ради его обращения с осуждением беспорядков в Капитолии. В частности, это видео стало первым сообщением действующего главы Белого дома после его вчерашнего бана в соцсети.