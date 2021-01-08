Вы можете выиграть 980 миллионов долларов в джекпотах из Украины

Главное на сегодня:

Джекпот Mega Millions достиг $510 млн, ближайший тираж лотереи состоится в эту

пятницу.

пятницу. Первый приз Powerball достиг отметки в $470 млн. Тираж состоится в субботу.

Вам не обязательно жить в США, чтобы иметь шанс выиграть. Вы можете принять

участие в лотереях США из Украины.

"Если я выиграю, буду держать низкий профиль. Для начала проведу пару недель на пляже, планируя, что делать с такими деньгами", - поделилась Тамми Корнги-Ходж, из Лас-Вегаса.

Мега Миллионы – $510 млн – 08.01.2021

Чтобы выиграть крупнейший джекпот планеты вам необходимо угадать 5 номеров от 1 до 70 и номер Mega Ball из диапазона 1-25. Вы также сможете стать миллионером со вторым призом в $1 млн, для получения которого вам потребуется угадать лишь основные числа Мега Миллионов.

Пауэрбол – $470 млн – 09.01.2021

Как и Мега Миллионы, Пауэрбол проводится в формате 5+1, но его диапазоны немного

отличаются (5/69 + 1/26 («Powerball»)); второй приз лотереи также составляет $1 млн.

Огромные джекпоты для этой лотереи отнюдь не редкость, именно ей принадлежит

мировой рекорд – $1,568 млрд, – установленный в 2016 году.

"Это же американская мечта, чувак. Все хотят выиграть! Не сыграешь – точно не выиграешь,” сказал Гомер Сполдинг из Индианаполиса.

Законно ли играть в американские лотереи из Украины?

Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчеркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Mega Millions:

"Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что

для правительства США важно, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется

номер социального страхования".

Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет:

"Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Mega Millions, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею".

Вы можете покупать лотерейные билеты Америки через интернет, и участвовать в розыгрышах наравне с американцами. Участвуя в лотереях онлайн на сайте theLotter, вы можете быть уверены в том, что ваш билет будет куплен местным представителем сервиса в лицензированной точке продаже на территории Штатов и не будет покидать пределов США впредь. Таким образом, условия организаторов полностью соблюдаются.

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