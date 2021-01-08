В пятницу, 8 января, Великобритания вслед за Еврокомиссией одобрила применение уже третьей вакцины от коронавируса - препарата, разработанного американской компанией Moderna.

Об этом сообщает пресс-служба британского Минздрава.

В ведомстве заявили, что вакцина Moderna "соответствует строгим стандартам безопасности, эффективности и качества регулирующего органа". Поэтому Великобритания заказала дополнительно 10 миллионов доз вакцины, в результате чего их общее количество достигло 17 миллионов. Поставки начнутся в Великобританию с весны, когда Moderna расширит свои производственные мощности.

"Великобритания была одной из первых стран в Европе, подписавших сделку с Moderna, и я рад, что наша рабочая группа по вакцинам обеспечила дополнительные 10 миллионов доз их высокоэффективной вакцины для защиты британского населения и спасения жизней", - заявил бизнес-секретарь Великобритании Алок Шарма.

Препарат компании Moderna стал уже третьей вакциной, которая была утверждена британскими регуляторами. Вакцинацию в стране уже проводят с использованием препаратов от Pfizer и BioNTech, а также AstraZeneca и Оксфордского университета. Около 1,5 миллиона человек уже сделали прививку.

Напомним, Великобритания первой из западных стран выдала лицензию на вакцину от коронавируса от компании Pfizer-BionTech.

Также Британия стала первой страной, одобрившей вакцину, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Что касается препарата от компании Moderna, Израиль одобрил применение вакцины от коронавируса производства Moderna еще 5 января, а 6 января такое же решение приняла Еврокомиссия.