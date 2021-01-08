Пять стран мира сделали совместное заявление по поводу годовщины трагической даты сбития самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел на своем сайте.

В частности, среди пяти стран, сделавших заявление, Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция.

В заявлении напомнили, что год назад рано утром 8 января 2020 года самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана.

Перечисленные выше страны пообещали привлечь Иран к ответственности с целью установления справедливости.

"Мы срочно призываем Иран дать полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия, для того чтобы это больше никогда не повторилось. Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", - говорится в заявлении.

Напомним, что катастрофа произошла утром 8 января в Тегеране, там на взлете упал украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев. Все, кто был на борту, погибли.

В частности, на борту самолета находились 176 пассажиров. Большая часть из них - граждане Ирана и Канады. 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Также мы сообщали, что 11 января иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. В предварительном отчете о расследовании говорилось, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

"Страна" собрала все детали трагедии и проанализировала ход следствия. Мы писали, как идет расследование и почему не платят компенсации.