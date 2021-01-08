Российский вуз собирается выпускать профессиональных тик-токеров. Курс по использованию популярного интернет-приложения планируют открыть в 2021 году в Томском политехническом университете. Это внедряют это для того, чтобы студенты поняли, как качественно снимать видео и продавать в интернете свои научные разработки.

Об этом сообщает Томск-ТВ.

Автором идеи стал основатель бизнес-школы Виталий Хилько, который предложил создать образовательный модуль, который будет посвящен исключительно платформе TikTok. В первую очередь для того, чтобы научить молодых ученых использовать популярные площадки для продвижения собственных целей.

"Эта площадка позволяет нам хорошо и грамотно рекламировать свой стартап, не только в рамках России или СНГ, а по всему миру", - считает Виталий Хилько.

По его словам, курс рассчитан курс на то, что студенты смогут помогать действующему бизнесу, продюсировать стартапы и различные онлайн-курсы.

"Инженерам нужно развиваться не только в научной деятельности, но также, я считаю, в социальных сетях. Продвигать свои бизнес-проекты, какие-то продукты, было бы очень важно и очень полезно",

– рассказал студент Владимир Мейнерт, который за полгода стал звездой популярного приложения, собрав более 12 тысяч подписчиков.

Ранее "Страна" писала о том, что TikTok заблокировал поиск по хэштегу #АТО. Также мы сообщали, что в США решили пока не запрещать эту китайскую соцсеть.