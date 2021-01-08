Администрация социальной сети Twitter разблокировала аккаунт Дональда Трампа для публикации его видеообращения, в котором он публично признал поражение и осудил беспорядки в Капитолии.

Соответствующее видео было опубликовано сегодня, 8 января.

В частности, это видео стало первым сообщением действующего главы Белого дома после его вчерашнего бана в соцсети.

К тому же, прежний запрет на добавление лайков и возможность ретвитить посты Трампа этого видео также не касается. Его можно и оценить, и поделиться им у себя в профиле.

Twitter заблокировал страницу главы государства около 03:00 7 января Киеву. В компании уточняли, что аккаунт Трампа сначала будет недоступен в течение 12 часов, однако ему пригрозили постоянной блокировкой, если он не удалит три последних поста, которые нарушают правила соцсети.

Сейчас указанные публикации президента недоступны по этой же причине. Ряд других его записей помечены специальным значком как спорная публикация о мошенничестве на выборах.

Напомним, что социальная сеть Twitter заблокировала страницу главы государства на 12 часов. Подобные решения приняла также администрация Facebook и Instagram. Данное решение было принято из-за нарушения политики (пользования соцсетью) в отношении страницы президента Трампа. Он потерял возможность публиковать сообщения на платформах.

Также "Страна" сообщала, что ранее Twitter запретил лайкать и ретвитить посты Трампа о фальсификации выборов президента США. Администрация социальной сети заявила, что этот шаг необходимым, чтобы "отражать актуальную и точную информацию".