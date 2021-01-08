В США почти половина сторонников республиканцев поддерживает захват Капитолия, который случился в среду, 6 января.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного YouGov Direct среди зарегистрированных избирателей.

В опросе приняли участие 1 448 зарегистрированных избирателей, в том числе 1 397 человек, которые были в курсе событий в Капитолии. Опрос проводился 6 января 2021 года с 17:17 по 17:42 по восточному времени.

Оказалось, что среди тех избирателей, которые слышали о событиях в Капитолии, 45% сторонников республиканцев активно поддерживают действия трампистов, который штурмовали Конгресс. Почти столько же сторонников этой партии выразили свое несогласие (43%). При этом нападение на Капитолий осудили 96% опрошенных сторонников демократов.

62% всех опрошенных избирателей воспринимают эти действия как угрозу демократии. Такого мнения придерживаются 93% сторонников демократов и 55% независимых. Среди сторонников республиканцев только четверть (27%) считает, что захват Капитолия следует рассматривать как угрозу демократии, а две трети (68%) считают иначе.





При этом 59% избирателей, осведомленных о событиях в Капитолии, считают их более жестокими, чем более мирными (28%). Однако в отношении сторонников республиканцев верно противоположное: 58% против 22% республиканцев считают происходящее более мирным, чем более жестоким.

Больше половины избирателей (55%) считают, что президент Дональд Трамп "очень виновен" в действиях тех, кто вторгся в Капитолий, а еще 11% заявили, что он "в некоторой степени виновен". 42% также говорят, что республиканцы в Конгрессе, заявившие, что они проголосуют против подтверждения результатов выборов, "очень виновны", а еще 20% считают, что они "в какой-то степени виновны".



Гораздо меньше избирателей считают, что во всем виноват избранный президент Джо Байден (17%). При этом Байден является самым большим виновником в глазах республиканцев: 52%, по сравнению с 28% у Дональда Трампа и 26% у республиканцев в Конгрессе, которые выступили против подтверждения результатов выборов.

Половина (50%) избирателей считают целесообразным, чтобы Трамп был немедленно отстранен от должности из-за произошедшего. Еще 42% считают, что подобное действие было бы неуместным. В тоже время 85% республиканцев выступают против отстранения Трампа.

Напомним, 6 января в США Конгресс утверждал результаты выборов президента. В Вашингтоне толпы демонстрантов вышли к Белому дому в поддержку Трампа. Со временем его сторонники ворвались в Капитолий. Начались массовые беспорядки, в ходе которых погибли люди.

После этого Трамп публично признал поражение и осудил беспорядки в Капитолии. Он заявил, что не идет на второй срок и что в данный момент происходит передача власти.