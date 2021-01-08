В пятницу, 8 января, в Украине из-за снегопада и сильного ветра обесточены 85 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 8 января из-за осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях, а именно: в Житомирской - 36, Киевской - 29, Донецкой - 7, Черкасской - 5, Ровенской - 4 и Кировоградской - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в службе.

Напомним, 8 января в Украине объявлен желтый уровень опасности и штормовое предупреждение.

Также сообщалось, в конце декабря снег и ветер в Украине стал причиной того, что без света остались 357 населенных пунктов.