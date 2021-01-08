В день годовщины с момента катастрофы самолета МАУ президент Владимир Зеленский заявил, что виновные в том, что лайнер был сбит, будут наказаны, а семьи погибших получат компенсацию.

Об этом в пятницу, 8 января, Зеленский написал в Facebook.

"Уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были преступно забраны жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета. Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные. Это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе наших специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество", - написал Зеленский.

По его словам, все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности, а срока давности у таких преступлений нет.

"Тем более что Иран уже признал свою вину. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь", - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что экипаж самолета действовал четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров.

"Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории", - написал Зеленский.

По его словам, "совсем скоро" появится памятное место, куда могли бы прийти близкие погибших и все желающие почтить их память.

"Сколько бы времени и усилий не требовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации. Сегодня же должны искренне почтить память 11 наших граждан, чьи жизни были взяты в тот трагический день. И должны искренне поддержать семьи, потерявшие в тот день своих родных", - написал Зеленский.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ потерпел крушение ровно год назад, 8 января 2020-го. Лайнер выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но вскоре после взлета был сбит, в результате погибли 176 человек. В Иране признали, что самолет МАУ был сбит ракетой из-за человеческой ошибки.

Год продолжалось расследование, в последний день 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине отчет по сбитому рейсу МАУ.