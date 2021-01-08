В Украине до 14 января у больных с Covid-19 отберут первые образцы для выявления британского штамма коронавируса. Их отправят в лабораторию ВОЗ, которая функционирует на базе клиники Шарите, где в декабре умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Об этом со ссылкой на главного санврача Украины Виктора Ляшко пишет "Интерфакс-Украина".

"Первые образцы планируются к отправке 19 - 21 января 2021 в определенной ВОЗ лаборатории, функционирующей на базе Клиники Шарите (Берлин, Германия). Образцы будут отобраны до 14 января от больных с подозрением на коронавируную инфекцию, зарегистрированных на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни и/или с опытом путешествия в Великобританию", - сказал Виктор Ляшко.

По его словам, Украина решила передать образцы из-за призыва ВОЗ ко всем странам начать исследования циркуляции британского штамма на своих территориях. В среднем в 2021 году Украина будет отправлять в лабораторию 150-200 образцов в месяц для определения мутировавшего коронавируса.

"7 января в мире зарегистрирован очередной суточный рекорд количества случаев коронавирусной болезни – 820 851. Среди европейских стран больше всего случаев регистрируется в Великобритании, это связывают с циркуляцией мутировавшего штамма коронавируса", - сказал Ляшко.

Напомним, ВОЗ выпустила тревожный прогноз о распространении коронавируса-мутанта в Европе. В организации заявили, что с большой долей вероятности он заменит другие мутации в Европе и части Азии. Он распространился уже в 22 странах мира.

Также мы писали о том, что в Украине обнаружили пять мутаций коронавируса, британской версии среди них нет.