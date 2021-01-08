Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил использовать в стране вакцины от коронавируса из Великобритании (в настоящее время это AstraZeneca - Ред.) и США (сейчас это препарат от Pfizer и BioNTech, а также Moderna - Ред.).

Об этом сообщает РИА Новости.

"Импорт британских и американских вакцин - запрещен. Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой позорной ситуации с коронавирусом", - сказал Али Хаменеи.

По его словам, это же касается Великобритании, где высокая статистика смертности от Covid-19.

"К ним нет доверия. В некоторых случаях они хотят испытать вакцину на других, посмотреть, действует она или нет", - сказал Хаменеи.



Также он не склонен доверять Франции. При этом, по словам верховного лидера Ирана, если в других странах будет вакцина, которой можно доверять, то проблем с ее приобретением нет.

При этом Иран в настоящий момент занимается разработкой собственных вакцин от коронавируса, получение первой из них ожидается весной, еще две-три планируется создать к лету. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам.

Напомним, первой в мире ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech.

Также мы писали о том, что первая партия вакцины от коронавируса поступит в Украину в феврале. Это будет китайский препарат.