Первые дни нового 2021 года президент Украины Владимир Зеленский проводит в Карпатах, на горнолыжном курорте "Буковель".

Снимки с президентом публикуют пользователи социальной сети Instagram.

Одной из фотографий с улыбающимся Зеленским на фоне заснеженной лыжной трассы поделился пользователь tsipino_6. Молодой человек по имени Николай не прокомментировал фото, зато его подписчики уже оценили общее фото, считая, что оно останется замечательным напоминанием о встрече.



Еще один снимок был опубликован Сергеем Бабич, который он выложил в соцсеть еще вчера. На снимке все позируют в горнолыжных костюмах и улыбаются.



В частности, с президентом Украины успели сфотографироваться и другие гости Буковеля. В Instagram президента отметили еще несколько аккаунтов. На всех снимках Зеленский улыбается и выглядит довольным.



Напомним, что в этом годе многие богатые и знаменитые украинцы вместо французских Альп поехали в Карпаты. Туда прилетели все, кто хотел и покататься на лыжах, и показать свои наряды, и сходить на шопинг и, конечно же, посетить громкие тусовки.

Также "Страна" сообщала, что ранее Зеленский приехал в Ивано-Франковскую область, в которой он встретил Новый год в резиденции в селе Гута.