Ровно год назад в небе нал Тегераном был сбит украинский "Боинг" компании МАУ. Погибли 176 человек - среди них 11 украинцев, девять из которых входили в экипаж.

С тех пор виновные в трагедии не осуждены. Кроме того, Киев и Тегеран не могут договориться о компенсациях семьям погибших.

При этом как-то забылось, что саму катастрофу вызвал к жизни конфликт Ирана со США - после того, как американцы по приказу Трампа убили иранского генерала Сулеймани.

"Страна" вспомнила детали трагедии и проанализировала ход следствия.

Крушение самолета МАУ в Иране. Как это было

8 января 2020 года Boeing 737 со 176 пассажирами на борту упал вскоре после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Он рухнул, набрав высоту 2400 метров. Лайнер принадлежал украинской авиакомпании МАУ и выполнял рейс "Тегеран - Киев". Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины.

Обломки украинского самолета

В результате крушения погибли все находящиеся на борту. Большая часть из них - граждане Ирана и Канады. 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Среди погибших было 11 граждан Украины. Из них девять членов экипажа. Это командир воздушного судна Владимир Гапоненко; пилот-инструктор Алексей Наумкин; второй пилот Сергей Хоменко; старшие бортпроводники Екатерина Статник и Игорь Матьков; бортпроводники Денис Лыхно, Мария Микитюк, Валерия Овчарук и Юлии Сологуб.

Мария Микитюк, Денис Лыхно, Валерия Овчарук, Екатерина Статник (слева направо)

Ранее "Страна" подробно писала, что известно о погибших в "Боинге" украинцах.

Тела доставили в Украину 19 января. Траурный кортеж сделал круг вокруг аэропорта "Борисполь" в знак памяти о трагедии.

Церемония прощания с погибшими в "Борисполе"

На церемонии прощания присутствовали первые лица страны - президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук.

Сначала власти Ирана заявляли, что причина падения - техническая. Украина также сначала исключила версию теракта или ракетной атаки. Правда, потом удалила это сообщение с сайта посольства в Иране.

11 января иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. В предварительном отчете о расследовании говорилось, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту. Он отклонился от курса, пролетел мимо жилого района и упал на землю в общественном парке. Там "Боинг" пересек футбольное поле, столкнулся с препятствием и загорелся.

Видео двух ракет, которые сбивают самолет, обнародовали в американских СМИ.

Иран утверждал, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса).

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В день крушения Владимир Зеленский вместе с семьей находился в Омане, куда он тайно отбыл накануне (Офис президента сообщал, что на зимние праздники Зеленский задержится в Карпатах на неделю). После того, как об оманской поездке эксклюзивно сообщила "Страна", Офис президента заявил, что глава государства пребывает там с рабочей поездкой.

После того, как рано утром 8 января разбился самолет МАУ, пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что он срочно возвращается в Киев. Однако возвращение затянулось почти на сутки. Президент вернулся ночью с 8 на 9 января.

11 января, после того как Иран признал свою вину в ракетном ударе, а Владимир Зеленский провел очередные телефонные переговоры со своим иранским коллегой президентом Хасаном Рухани, он выступил с обращением к украинцам. В нем он рассказал, что предпринимают власти.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина сразу знала, что самолет в Иране сбили, но не могла говорить об этом публично. А в МИД заявили, что Украина не согласна с версией Ирана о человеческой ошибке в крушении самолета МАУ и требует провести всестороннее расследование.

Куда зашло расследование и заплатят ли компенсации

Как уже говорилось, уже через три дня после катастрофы - 11 января - Иран признал, что самолет сбила ракета ПВО. По версии властей страны, это была ошибка: наводчик принял украинский борт за военную цель.

Пока нет оснований думать, что лайнер сбили намеренно. Тем более, что в тот вечер серьезно обострилась военная ситуация в исламской республике: Иран ждал авиаударов от США.

Дело в том, что за несколько дней до крушения Штаты убили в Ираке главу иранского спецназа, генерала Кассема Сулеймани. Тегеран в ответ обстрелял американскую военную базу в Ираке. Это случилось 7 января - то есть прямо накануне вылета украинского "Боинга" армия Ирана ожидала ответного удара.

Почему при этом ПВО страны не поняла, что перед ней гражданский борт - не ясно. Но в теории такая путаница действительно могла произойти - особенно в свете ожидания массированной атаки. А также с поправкой на устаревшие системы ПВО и необученность персонала.

Впрочем, в Украине пока с этим предположением не соглашаются. И требуют опубликования имен конкретных виновных, которые запустили ракету. А также допуска к ним украинских следователей (а также следователей из других стран). Но Иран на это не соглашается и заявляет, что сам проведет следствие по шести подозреваемым, которые есть в этом деле.

Второй важный момент - "черные ящики". Иран полгода никому их не отдавал, и только потом передал за рубеж. Но не в Киев, как того требовали украинские власти, а во Францию, где расположено Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка самописцев завершилась летом, и в Украине заявили, что она подтверждает версию ракетного выстрела.

Только в конце декабря - совсем недавно - Тегеран отдал в Киев планшет, найденный на месте крушения, и сейчас он изучается. И, что более важно - с планшетом компания МАУ получила от иранской стороны технический отчет о катастрофе. Сейчас идет изучение этого документа.

После того, как Украина даст ему оценку (на это отводится до двух месяцев), у Ирана будет месяц, чтобы внести (или не внести) коррективы. После чего окончательный доклад должна будет утвердить ICAO - Международная организация гражданской авиации.

То есть уже на основании этого документа и будут приниматься окончательные решения по другим вопросам - степени вины Ирана и компенсациям семьям погибших.

По ним с Ираном не могут прийти к пониманию. Семьям пока выплачена только часть денег по стандартной авиационной страховке. Но это средства от европейской страховой компании, которая обслуживает МАУ. Что же до выплат от иранского правительства, то они еще не поступали. Стороны не сходятся в сумме.

Иран хочет заплатить по 150 тысяч долларов за каждого погибшего (такие цифры приводят местные СМИ). В Украине и Канаде заявляют, что этого недостаточно, и сумма должна быть предметом общих договоренностей всех вовлеченных стран, а не односторонним решением Ирана. То есть пока идут торги.

Один из главных аргументов, почему Киев требует больше денег и обнародования виновных - в Украине начали обвинять не просто иранского офицера ПВО, который ошибся, а все ближневосточное государство в этой трагедии. Основываясь на том, что Тегеран не закрыл полеты гражданской авиации, хотя ситуация была предвоенная.

Правда, тогда возникает вопрос и к самой Украине, которая во время боевых действий на Донбассе не закрыла небо над регионом - после чего был сбит рейс MH17.

Но в целом по Ирану переговорная ситуация очень сложная. Что показала и тональность заявления Владимира Зеленского сегодня по поводу годовщины трагедии. Риторика была обличительной и конфликтной в адрес Ирана. То есть налицо отсутствие компромиссов.

"Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно... В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности в таких преступлениях тоже нет", - написал президент у себя в Телеграм.

Помимо Украины, претензии к Ирану озвучивают еще четыре страны, чьи граждане погибли в катастрофе - Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция. Сегодня украинский МИД опубликовал совместное с ними заявление, где пообещали привлечь Иран к ответственности.

"Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", - говорится в сообщении, которое выдержано в жестком тоне.

Правда, насколько такой тон оправдан в случае Украины - вопрос. Рычагов влияния на Тегеран у Киева гораздо меньше, чем у остальных. Более того, Иран - один из крупных работодателей для украинских специалистов-авиаторов - здесь им платят в несколько раз больше, чем на родине.

Впрочем, нельзя исключать, что жесткий тон Киева в отношении исламской республики больше вызван некой геополитической солидарностью с указанными странами - которые конфликтуют с Ираном по другим вопросам.