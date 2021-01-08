Пока в Украине в самый теплый за много лет январь продолжаются проливные дожди, в Испании температура воздуха опустилась до -34,1 градуса. Это национальный рекорд за весь период наблюдений.

Об этом в Facebook сообщает Weather & Radar International.

Утром в среду, 6 января, в Пиренеях была зафиксирована температура -34,1 градуса. Последний раз температура воздуха падала до подобных значений в 1956 году, когда в провинции Ллейда столбики термометров опустились до -32 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков в Украину идет снежный апокалипсис.

Также мы писали о том, что Украина оказалась лидером Евразии по темпам роста температуры.

Кроме того, мы публиковали прогноз погоды на весь 2021 год.