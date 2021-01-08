В начале года в селе Новотроицкое Ленинского района, в Еврейском автономном центре (ЕАО) волчица загрызла двух собак, искусала лошадь и напала на фермера. Однако мужчина сумел защититься и задушил зверя голыми руками.

Об этом сообщает РИА "Биробиджан".

Так, волчица начала нападать на животных, загрызла двух домашних собак и покусала лошадь, затем напала и на фермера. Мужчина смог задушить ее. После чего тело волчицы и убитых собак сожгли, а в селе провели вакцинацию домашних животных. На данный момент выясняется, почему волчица вышла к людям, такое поведение для этих животных нетипично.

Причиной может быть бешенство, голод или совокупность этих факторов. С ноября прошлого года участились случае, когда волки выходят к людям и бросаются на домашних животных.

Напомним, в прикарпатском поселке Ворохта десятки домашних собак стали жертвами диких волков.

Также сообщалось, что в зоне отчуждения рядом с Чернобыльской АЭС волки перешли с ночной охоты на дневную.