В четверг, 7 января, умер известный основатель брендов косметики "Рецепты бабушки Агафьи", Natura Siberica и Planeta Organica Андрей Трубников. Ему был 61 год.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Трубникова "РБК".

По его данным, Трубников умер накануне, 7 января, в своем доме в коттеджном посёлке Графские пруды в Подмосковье.

Как сообщает Telegram-канал Mash, бизнесмену стало плохо после сна, утром домработница вызвала скорую, но спасти Трубникова не успели - он умер до прибытия бригады врачей. Точная причина смерти будет известна после вскрытия.

В 2002 году он запустил бренд косметики "Рецепты бабушки Агафьи". Через шесть лет появилась марка Natura Siberica, косметика которой представлена в более чем 45 странах мира, в том числе и в Украине. После 2014 года в нашу страну в основном поставляли продукцию эстонской линии компании. Выручка предприятий Трубникова в 2019 году составила около 190 млн долларов.

В декабре этого года Андрей Трубников перерегистрировал "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica на эстонскую компанию OU Good Design. Всего в ЕС он "перевел" 84 товарных знака.

Напомним, что 29 декабря умер легендарный французский кутюрье итальянского происхождения Пьер Карден. За время его деятельности им было запатентовано более 500 изобретений.

Также "Страна" сообщала, что умерла исполнительница роли лейтенанта Хукс в фильме "Полицейская академия". По данным менеджеров артистки, в последнее время Рэмси болела, однако причина ее смети пока не сообщается.