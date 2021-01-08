Пользователи популярного мессенджера WhatsApp до 8 февраля 2021 года должны будут согласиться с новыми правилами конфиденциальности, по которым Facebook получит их данные.

Об этом пишет ArsTechnica.

Facebook получит данные о номере телефона, сведения о транзакциях, информацию о мобильных устройствах пользователей, IP-адресах и т. д.

"Как часть группы компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от этой группы компаний и обменивается ею. Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой мы с ними делимся, чтобы помочь работать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать наши услуги и их предложения", - сказано в новых правилах.

Напомним, в декабре прошлого года 48 штатов подали в суд на Facebook за покупку Instagram и WhatsApp.

Также мы писали о том, что WhatsApp начнет сканировать лица пользователей для защиты данных.