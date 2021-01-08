Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что инкубационный период коронавирусной инфекции в Украине сократился почти вдвое: теперь он составляет около 7-8 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины на своем сайте.

"По данным эпидемиологов, инкубационный период (отрезок времени от момента заражения до момента появления первых симптомов - Ред.) коронавируса Sars-cov-2 в Украине сейчас длится в среднем 7-8 дней", - рассказал глава Минздрава, отметив, что ранее предполагалось, что он длится около двух недель.

К тому же, Степанов добавил, что в данный момент было замечено "омолаживание" болезни, то есть, она стала чаще поражать более молодое поколение.

Напомним, что на Рождество в мире зафиксировали рекордное число случаев коронавируса. Украина занимает 8-е место по заболеваемости коронавирусом в Европе и 17-е в мире.

Также "Страна" сообщала, что во избежание еще большего распространения коронавируса, с 8 по 24 января введен всеукраинский локдаун, третий по счету. "Страна" ведет онлайн-хронику соблюдений карантина в первый его день.