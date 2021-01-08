В Украине период жесткого карантина с 8 по 24 января совпадет с инкубационным периодом (период, когда человек уже заражен, но симптомы еще не проявились - Ред.) у тех людей, которые заразились во время зимних праздников. В стране ожидается всплеск заражений Covid-19.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

"Период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года совпадает с завершением инкубационного периода заболевания Covid-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников", - сказал министр.

Кроме того он добавил, что во время праздников наблюдались массовые скопления людей, активное перемещение граждан по Украине, а также за границу и в таких условиях многие могли заразиться. Таким образом, инкубационный период в 14 дней выпадет как раз на период январского карантина.

Также Степанов напомнил, что увеличение количества заболевших приведет к дополнительной нагрузке на медицинскую систему Украины и рассказал, что на данный момент третья часть пациентов госпитализированных с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии.

Степанов об инкубационном периоде с 10:09

Напомним, с пятницы, 8 января, в Украине действуют дополнительные карантинные ограничения, которые продлятся до 24 числа того же месяца. Это третик жесткий карантин в стране, первый был весной, а второй "карантин выходного дня". При этом некоторые города, в частности Тернополь, отказались соблюдать локдаун.

Также "Страна" ведет хронику первого дня январского локдауна в обновляемом материале.