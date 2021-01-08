Иран в декабре 2020 года передал Украине летный планшет, найденный на месте крушения самолета МАУ под Тегераном. Сейчас проводится его исследование.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора продолжается расследование катастрофы самолета у Тегерана. За год проведено более двух сотен процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады", - написала Венедиктова.

Сейчас компетентные органы Украины проводят комплексную криминалистическую экспертизу, чтобы установить причины и характер поражений самолета, объем материального ущерба.

"Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине", - написала генпрокурор.

Также Венедиктова напомнила о финальном техническом отчете об авиакатастрофе самолета "МАУ", переданном Ираном в конце 2020 года.

"На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений - 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) - его обнародуют", - сообщила Венедиктова.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ потерпел крушение ровно год назад, 8 января 2020-го. Лайнер выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, но вскоре после взлета был сбит, в результате погибли 176 человек. В Иране признали, что самолет МАУ был сбит ракетой из-за человеческой ошибки.

Год продолжалось расследование, в последний день 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине отчет по сбитому рейсу МАУ.