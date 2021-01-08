Канада раскритиковала принятое в одностороннем порядке решение Ирана о выплате 150 тысяч долларов за каждого погибшего в результате крушения самолета МАУ. Такую сумму страна считает недостаточной.

Об этом со ссылкой на спецсоветника премьер-министра Канады Ральфа Гудейла сообщает CBC News.

"Предусмотрен процесс переговоров, который еще не начался. Поэтому пока рано конкретным цифрам появляться в общественной плоскости, поскольку ни у одной из вовлеченных сторон еще не было никакой возможности внести свои предложения ", - сказал Гудейл.

По мнению Гудейла, Иран не имеет права в одностороннем порядке принимать решения относительно компенсаций родственникам жертв.

"Когда речь идет о возмещении, Иран не может их определять односторонне", - сказал он.

По его словам, окончательная сумма возмещения должна стать предметом переговоров между Ираном и пятью другими государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Напомним, год назад, 8 января 2020 года, Boeing 737 упал после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, в результате погибли 176 человек. В Иране заявляли, что самолет МАУ был сбит ракетой из-за человеческой ошибки. Год продолжалось расследование, в последний день 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине отчет по сбитому рейсу МАУ.

Также мы писали о том, что Иран выплатит семьям погибших в крушении самолета МАУ по 150 тысяч долларов. Деньги буду выплачены семьям погибших в ближайшее время, независимо о гендера, расовой принадлежности или национальности.