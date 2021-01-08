В Украине с сегодняшнего дня, 8 января, стартовал локдаун, который продлится до 24 января включительно. Во время действия жестких карантинных ограничений будет разрешена работа ресторанов в отелях с 06:00 до 11:00.

Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга.

В частности, во время перечисления запретов локдауна, министр уточнил, что в отелях работа ресторанов разрешена только на завтрак - до 11 часов утра.

"Работа отелей разрешается без развлекательных зон и SPA... Рестораны могут работать исключительно с 6 до 11 утра. То есть исключительно на завтрак. Остальное время возможен только заказ в номера", - сообщил Максим Степанов.



Начало речи Максима Степанова в 02:31.



Напомним, что "Страна" опубликовала полный список ограничений, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно.

Также напомним, что уже заметили первых нарушителей карантина, в первый же день "Эпицентр" не закрылся и торгует товарами прямо на улице. В то время как другой строительный гипермаркет "Леруа Мерлен" соблюдает запреты.

Напомним, сегодня в Украине начался третий по счету локдаун. Первый - самый строгий - был весной, второй - карантин выходного дня - прошел в ноябре. Новый продлится две недели, с 8 по 24 января.

"Страна" уже публиковала полный список того, что будет закрыто на этот локдаун. При этом пока что неясно, будет ли вся Украина следовать новым запретам. Как показала практика предыдущих карантинов - многие города занимают иную позицию и на местах далеко не все ограничения работают.

Соблюдать новый локдаун уже отказались Тернополь и Черкассы. Не исключено, что к "мятежу" присоединится еще кто-то.

"Страна" ведет онлайн-хронику первого дня новогоднего карантина.