После того как харьковская компания "Биолек" показала заявку в МОЗ Украины на регистрацию российской вакцины "Спутник V", глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, что она поступила в Государственный экспертный центр.

Об этом Степанов сказал во время брифинга 8 января, видео обнародовано в Facebook.

"Действительно, 6 января компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр. Дальше они должны по закону подать еще регистрационную форму, досье, в котором нужно отобразить результаты всех фаз клинических испытаний. Наконец мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Дальше можно будет говорить о качестве этих документов и этой вакцины", - сказал Максим Степанов.

Степанов о вакцине - с 16:20

Напомним, 8 декабря россияне заявили, что компания "Биолек", расположенная в Харькове, готова развернуть у себя производство вакцины. А глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что на мощностях "Биолека" были произведены первые тестовые разливы вакцины, идентичные производству.

На предприятии уточнили, что будут выпускать препарат только после его регистрации в Украине.

Также мы писали, что в начале 2021 года стало известно, что "Биолек" подало документы на регистрацию "Спутника V" в Украине.