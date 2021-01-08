За прошлые сутки, 7 января, в мире выявили более 820 тысяч случаев коронавируса. Это рекордное количество за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.

Всего на Рождество в мире Covid-19 обнаружили у 820 851 человека. Всего с начала пандемии заразились уже 88 480 109 человек. За сутки умерло 14 670 пациентов с Covid-19, общее число смертей достигло 1 905 623. Вылечились уже более 63,6 миллиона больных.

Украина занимает 8-е место по заболеваемости коронавирусом в Европе и 17-е в мире.

Напомним, в Украине за прошлые сутки коронавирус выявили у 5 676 человек, это на 3 321 меньше по сравнению с предыдущим днем.

Также мы писали о том, что в Украине 8 января начался локдаун.