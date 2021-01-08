В Украине с сегодняшнего дня стартовал третий локдаун, несмотря на введенные ограничения, гипермаркет "Эпицентр" продолжает свою работу, предлагая приобрести товары прямо на улице. Другой же строительный гипермаркет "Леруа Мерлен" соблюдает запреты и закрылся вовсе.



Проверку соблюдения ужесточенных карантинных ограничений провел корреспондент "Страны".

В частности, мы начали с магазина сети торговых центров "Эпицентр", который отличился своей работой во время первого - самого строгого локдауна, введенного весной.

"Эпицентр" в поселке Петропавловская Борщаговка, что на улице Хрустальная 6, работает, однако с ограничениями. У входа установили две кассы, через которые можно заказать товар онлайн, но консультант предупреждает, что заказанный вами товар могут доставить только домой. Непосредственно на месте, в самом "Эпицентре", можно купить только товары первой необходимости, которые не попадают под ограничения.



Ранее в этом же магазине во время карантина выходного дня, заказанный товар на кассе выдавали через 15-20 минут прямо в магазине, но в этот раз "Эпицентр" отказался от подобной схемы.

А вот сеть строительных гипермаркетов "Леруа Мерлен" вообще закрыта. Заказать товар можно только через интернет. Ранее в "Леруа Мерлен" как и в "Эпицентре" можно было заказать товар на кассе, который выдавал консультант через 15-20 минут, но в этот раз они также отказались от подобной схемы. У входа установили предупредительную табличку, что вся сеть не будет работать с 8 по 24 января, а нужный товар можно заказать онлайн с доставкой.



Напомним, что сегодня, 8 января, в стране начался всеукраинский локдаун. "Страна" опубликовала полный список ограничений, которые будут действовать до 24 января включительно.

Также мы сообщали, что в связи с локдауном в магазинах запрещают продавать лампочки, средства для мытья обуви и колготки. Украинцы в соцсетях публикуют фото того, как лентами закрывают различные отделы в магазинах.