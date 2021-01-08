Украинцы в соцсетях публикуют фото того, как лентами закрывают различные отделы в магазинах страны в связи с наступившим локдауном. В частности, под запретом оказываются средства для чистки обуви, а также женские колготки, носки, лампочки и прочее.

В частности, журналистка Елена Скидан опубликовала снимок, как сейчас выглядит отдел средств для чистки обуви в одном из магазинов.

"За что запретили ботинки чистить? Чем мы провинились, что обязаны в грязной обуви ходить?", - пишет она в Facebook.

Также соцсетях размещают фотографии закрытых красными лентами отделов супермаркетов. На этот раз крест поставили на носках, женских колготках и лампочках.

Правда, неизвестно, что будет, если взять этот товар и отнести на кассу. Не исключено, что его пробьют. Таким образом эта часть локдауна будет нивелирована.

Напомним, сегодня в Украине начался третий по счету локдаун. Первый - самый строгий - был весной, второй - карантин выходного дня - прошел в ноябре. Новый продлится две недели, с 8 по 24 января.

"Страна" уже публиковала полный список того, что будет закрыто на этот локдаун. При этом пока что неясно, будет ли вся Украина следовать новым запретам. Как показала практика предыдущих карантинов - многие города занимают иную позицию и на местах далеко не все ограничения работают.

Соблюдать новый локдаун уже отказались Тернополь и Черкассы. Не исключено, что к "мятежу" присоединится еще кто-то.

"Страна" ведет онлайн-хронику первого дня новогоднего карантина.