В США прошел опрос, в ходе которого выяснилось, что 85% республиканцев выступают против досрочного отстранения президента Трампа от должности за подстрекательство его сторонников к штурму Конгресса в попытке отменить его поражение на выборах.

Об этом сообщают данные опроса Ipsos для Axios.

В частности, общий процент респондентов, поддерживающих немедленное отстранение Дональда Трампа составил 51%, среди республиканцев этот показатель составил 15%, а среди демократов - 86%.



К тому же, только 6% американцев говорят, что они поддерживают усилия протестующих в среду, направленные на то, чтобы помешать Конгрессу удостоверить победу коллегии выборщиков Джо Байдена.

Но шесть из десяти республиканцев говорят, что если избранные лидеры не защищают страну, люди должны действовать сами.

Также 83% опрашиваемых являются противниками действий, произошедших в Капитолии. Из них - 97% сторонники демократической партии, а 10% - республиканской.



Опрос 536 взрослых американцев проводился с вечера среды до утра четверга. Ipsos также провела досрочный опрос 500 человек ранее в тот же день, сразу после того, как палаты представителей Палаты представителей и Сената были очищены.

Отметим, что между первым и вторым опросами общая поддержка Трампа, участвующего в выборах, упала с 34% до 28%, а поддержка политиков Республиканской партии, помогающих Трампу участвовать в выборах, также упала с 35% до 29%.

В свою очередь, поддержка полиции Капитолия между двумя опросами упала еще более резко, с 59% до 43%, хотя это было в значительной степени вызвано неодобрением демократов.

Напомним, что 6 января в Вашингтоне толпы демонстрантов вышли к Белому дому в поддержку Трампа. Со временем его сторонники ворвались в Капитолий, "Страна" подводила итоги произошедшего в США.

Также мы писали, что в ходе видеообращения Трамп публично признал поражение и осудил беспорядки в Капитолии. Он заявил, что не идет на второй срок и что в данный момент происходит передача власти.