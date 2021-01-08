В США после беспорядков в здании Конгресса 6 января заявления об отставке подали Министр образования Бетси Девос и помощник министра здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац.

Об этом сообщает издание The Hill.

"Мы должны подчеркивать и отмечать многочисленные достижения вашей администрации в интересах американского народа. Вместо этого нам приходится разгребать беспорядок, вызванный жестокими протестующими, наводнившими Капитолий США", - обратилась Девос с заявлением к Дональду Трампу.

В своем письме об отставке Девос назвала штурм Капитолия, совершенное яростными сторонниками Трампа, "переломным моментом".

Подобное заявление об увольнении написала Элинор Маккэнс-Кац, помощник министра здравоохранения и социальных служб и глава полиции Капитолия Стивен Сунд.

Также "Страна" сообщала, что из-за штурма Капитолия уходит в отставку министр транспорта США Чао. Чиновница официально указала эту причину в своем заявлении об уходе.

Напомним, что мы подводили предварительные итоги событий в Капитолии, произошедших в среду, 6 января.