В США полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в здании Конгресса 6 января.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, офицер полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник скончался из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

"После выполнения задания он вернулся в офис и потерял сознание. Полицейского госпитализировали в местную больницу, где он умер вечером 7 января по местному времени (утром 8 января по Киеву - Ред.)", - заявили в ведомстве.

Также там отметили, что смерть Сикника будет расследоваться отделом по расследованию убийств столичного департамента полиции и федеральными партнерами. Офицер стал пятой жертвой беспорядков

Напомним, что беспорядки произошли в среду, 6 января в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов.

В ходе протестов охранник застрелил протестующую во время штурма Конгресса. Позже стало известно, что погибшая оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Она 14 лет служила в ВВС, четыре раза бывала в командировках за рубежом.