Действующий президент США Дональд Трамп, который хотел помиловать самого себя, впервые публично признал победу его оппонента Джо Байдена на выборах главы Белого дома. Он заявил, что не идет на второй срок и что в данный момент происходит передача власти.

Соответствующее видеообращение Трамп обнародовал на своей странице в Твиттере. Оно стало первым сообщением действующего главы Белого дома после его бана в соцсети.

В частности, он подтвердил, что новая администрация вступит в должность 20 января.

"Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной, упорядоченной передачи власти", - сказал Трамп.

Данное видеообращение подтверждает, что Трамп признал свое поражение в президентской гонке спустя два месяца после проведения выборов. Это случилось на фоне новых заявлений о возможном импичменте Трампа, а также когда возникли юридические вопросы о его виновности в подстрекательстве после вторжения в Капитолий США днем ​​ранее.

К тому же, в видео, опубликованном более чем через 24 часа после беспорядков в среду, Трамп призвал к "исцелению и примирению" и сказал, что страна должна двигаться вперед. При этом он осудил беспорядки в Капитолии и заявил, что виновные понесут наказание

Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что администрация США работает над передачей власти избранному президенту.



Напомним, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала незамедлительно отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа. По словам Пелоси, отстранить Трампа от должности позволяет 25-я поправка к американской Конституции.

Ранее Трамп призвал своих сторонников навсегда запомнить день штурма здания Конгресса. Это произошло после подавления протестов в Вашингтоне.