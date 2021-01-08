Сегодня в Украине начался третий по счету локдаун. Первый - самый строгий - был весной, второй - карантин выходного дня - прошел в ноябре. Новый продлится две недели, с 8 по 24 января.

"Страна" уже публиковала полный список того, что будет закрыто на этот локдаун. При этом пока что неясно, будет ли вся Украина следовать новым запретам. Как показала практика предыдущих карантинов - многие города занимают иную позицию и на местах далеко не все ограничения работают.

Соблюдать новый локдаун уже отказались Тернополь и Черкассы. Не исключено, что к "мятежу" присоединится еще кто-то.

"Страна" ведет онлайн-хронику первого дня новогоднего карантина. Материал обновляется.

Что закроют и откроют в новый локдаун

Кратко напомним, по каким правилам будет идти новый карантин.

Работают: продовольственные магазины, аптеки (в том числе ветеринарные), салоны связи, магазины кормов для животных, семян и растений, те, кто торгуют бытовой химией.

Также открыты автозаправки, СТО и продовольственные рынки. Будут работать и детские сады.

Из сферы услуг - открыты парикмахерские и спа-салоны, но без ожидания в зале (то есть по записи). Разрешена любая доставка. Ходит транспорт, работают гостиницы (но без ресторанов), а в Карпатах - лыжные курорты.

Ну, и разумеется - функционировать будут банки, а также почта.

Закрыты: рестораны и кафе для посетителей, ночные клубы, фитнес, бассейны, кино и концертные залы и стадионы для зрителей.

Закрываются непродовольственные рынки, новогодние ярмарки, строительные магазины (привет "Эпицентру"). Да и вообще все магазины, которые не вошли в разрешительный список: одежда, бытовая техника, книжные, спортивные, канцелярия, посуда, сувениры и так далее.

Не будут работать таким образом и ТРЦ (исключение - для магазинов с разрешенными товарами, но с отдельным входом).

Нельзя будет посещать школы и вузы - они переходят на дистанционку.

Более наглядно о запретах - на инфографике Минздрава.

Текстовая трансляция

09:07 В соцсетях продолжают публиковать фотографии закрытых красными лентами отделов супермаркетов. На этот раз крест поставили на носках, чулках и лампочках.

Правда, неизвестно, что будет, если взять этот товар и отнести на кассу. Не исключено, что его пробьют. Таким образом эта часть локдауна будет нивелирована.

Фото - facebook.com/pumamgo

08:54 Журналистка Елена Скидан опубликовала фото, как сейчас выглядит отдел средств для чистки обуви в одном из магазинов.

"За что запретили ботинки чистить? Чем мы провинились, что обязаны в грязной обуви ходить?", - пишет она в Facebook.

08:47 Сеть клубов "Спортлайф" разослала своим клиентам смски о том, что закрывается на карантин. Интересно, что фактически эта компания ушла на локдаун еще с Нового года, когда закрыла большую часть своих залов на техобслуживание.