За минувшие сутки число новых случаев коронавируса в Украине увеличилось на 5 676, что на 3321 случай меньше по сравнению с предыдущим днем. Среди них 166 детей и 179 медработников.

Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети.

В частности, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+438), Николаевской (+418), Днепропетровской (+376), Донецкой (+384) и Киевской (+371) областях.

По состоянию на 8 января, общее число случаев коронавируса в Украине достигло 1 105 169. Из них 19 588 оказались летальными (+83). Выздоровели уже 778 345 (+ 5 131) пациентов с Covid-19.





Напомним, что сегодня, 8 января, в стране начался всеукраинский локдаун, который продлится до 24 января включительно. "Страна" опубликовала все ограничения, что будут действовать в этот период.

Также "Страна" сообщала, что по состоянию на утро среды, 6 января, число случаев коронавирусной болезни в Украине увеличилось на 6 911.