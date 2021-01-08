Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком президенту России Владимиру Путину.

"Этот президент [США Дональд Трамп] — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп. Президент Трамп сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину", — заявила она.

По ее словам, Россия старается преуменьшить роль демократии в мире, а Трамп помогает ей.

Отметим, ранее Нэнси Пелоси потребовала незамедлительно отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа. По словам Пелоси, отстранить Трампа от должности позволяет 25-я поправка к американской Конституции.

Отметим, что заявления Пелоси прозвучалои сразу после слов избранного президента США Джо Байдена о том, что участники штурма Капитолия - это "мятежники и внутренние террористы".

Напомним, в США вечером 6 января начались массовые беспорядки у Капитолия, где Конгресс должен утвердить результаты выборов президента.

Накануне на Капитолийском холме собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа, которые потребовали от парламента не признавать итоги голосования. На митинге выступил и сам действующий пока глава государства. Он заявил, что голоса у него украли, поэтому своего поражения не признает.

Трамп призвал своего вице-президента Пенса вмешаться в подсчет голосов выборщиков, но тот отказался. После этого сторонники Трампа начали штурм Капитолия и ворвались в зал, где заседали сенаторы.

Начались перестрелки. Ситуация беспрецедентная для США и угрожающая. А утверждение результатов выборов парламентом, что предусмотрено законом, по сути было сорвано. Есть погибшие.

Заседание по утверждению итогов выборов президента продолжилось после перерыва сегодня.

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