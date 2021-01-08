Исполняющий обязанности федерального прокурора округа Колумбия (город Вашингтон) Майкл Шервин заявил, что не исключает привлечения действующего президента Дональда Трампа к ответственности в связи с беспорядками в здании Конгресса США.

Его слова цитирует CNN.

Журналиста спросил у Шервина о роли Трампа, которого оппоненты обвиняют в подстрекательстве к бунту.

"Мы изучаем действия всех субъектов. Любой, кто сыграл в этом роль, если это будет подтверждено доказательствами, получит статус правонарушителя", - ответил прокурор.

По словам Шервина, федеральные прокуроры уже возбудили 15 уголовных дел, связанных с беспорядками. А у одного фигуранта нашли военную полуавтоматическую винтовку и 11 бутылок с зажигательной смесью, "которые были готовы к употреблению".

"Не заблуждайтесь по этому поводу. Это была очень опасная ситуация. Мы настойчиво пытаемся расследовать эти дела как можно скорее", - добавил Шервин.

Ранее "Страна" подвела предварительные итоги событий возле Капитолия в ночь на 7 января.

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