Инициатива сотрудничества в интересах справедливого доступа к вакцинам против COVID-19 во всем мире COVAX уведомила Украину о возможности поставок в нашу страну м-РНК вакцины в ближайшее время. К такому типу вакцин относятся продукты Pfizer и Moderna. В то время как китайская разработка Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, а препарат Astra Zeneca - это векторная (м-РНК) вакцина.

Об поставках 7 января написал в Фейсбук главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время", – говорится в записи чиновника.

Название препарата он при этом не указал, как и не назвал хотя бы примерные сроки прибытия препарата.

РНК-вакцины - это препараты на основе рибонуклеиновой кислоты, действующая часть которых - матричная РНК (мРНК). Она кодирует белок, характерный для патогена. Помимо собственно РНК, в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая проникновение РНК в клетку.

Когда вакцинная РНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Этот белок действует как антиген: его обнаруживает иммунная система организма и обучается на этом белке - в организме формируется иммунитет. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознает его по уже известному белку и уничтожает инфекцию, не давая развиться заболеванию.

Как ранее говорил глава МОЗ Максим Степанов, с помощью механизма COVAX Украина получит 8 миллионов доз, и произойдет это в марте.

"Страна" писала, что в 2021 году Украина сильно рискует остаться без вакцин.