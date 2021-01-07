Несколько недель назад действующий президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос о возможности помиловать самого себя. Это могло бы снять с него ответственность за все преступления совершения, совершенные на посту номер один, в которых его могла бы обвинить администрация Байдена. Таким образом он мог стать первым президентом в истории Америки, который бы пошел на такой шаг.

Об этом пишет The New York Times.

По словам двух людей, знакомых с ситуацией, Трамп несколько недель назад задумывался о собственном помиловании в последние дни своего президентства. Как пишет издание, это станет одним из самых экстраординарных и непроверенных способов использования президентской власти в истории США.

Также подчеркивается, что Трамп выразил обеспокоенность из-за того, что новые власти сделают попытку преследовать его после того, как действующий президент покинет свой пост.

Издание указывает, что ни один американский президент ранее не помиловал себя, поэтому законность предполагаемого помилования никогда не проверялась в системе правосудия, и правоведы расходятся во мнениях относительно того, признают ли это суды. Однако они согласны с тем, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для президентов, которые в одностороннем порядке заявят, что они выше закона, и оградят себя от ответственности за любые преступления, которые они совершили на своем посту.

The New York Times не уточняет, собирается ли Трамп пойти на такой шаг в дальнейшем.

Напомним, что 24 декабря Дональд Трамп подписал очередной указ, которым помиловал сразу 24 человека. В число помилованных вошли Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба на президентских выборах 2016 года, политтехнолог, экс-советник президента США Роджер Стоун и девелопер Чарльз Кушнер, отец зятя президента Джареда Кушнера.

Пол Манафорт получил приговор за сокрытие доходов от налогообложения - он не указал в декларации те средства, которые получал в Украине во время работы на президента Виктора Януковича и Партию Регионов.

В ноябре Трамп помиловал бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и сотрудника предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса.