Видеостриминговый сервис Twitch для геймеров, специализирующийся на тематике компьютерных игр, вслед за Facebook, Instagram и Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа.

Бан продлится как минимум до 20 января – даты инаугурации Джо Байдена, когда Трамп покинет Белый дом. После этого сервис может пересмотреть свое решение о блокировке.

Решения сервиса и популярных социальных сетей связаны с произошедшим штурмом Капитолия США сторонниками Трампа.

Как рассказывала "Страна", блокировка Трампа в Facebook и Instagram тоже продлится как минимум на две недели - до 20 января.

Мы также писали, что вице-президент Майк Пенс, обидевшись на Трампа, в Twitter поставил обложку с Джо Байденом.