Полиция США задержала 68 человек, которые участвовали в захвате Капитолия в день официального утверждения победы на американских выборах президента демократа Джо Байдена. Сторонники действующего президента Дональда Трампа не признали победу Байдена и устроили беспорядки в Вашингтоне.

Об этом сообщил Роберт Конти, глава полиции Вашингтона, во время пресс-конференции обнародованной в You-Tube.

Во время штурма Капитолия правоохранители задержали 68 человек, из которых 8 - совершеннолетний женщины, а 60 - совершеннолетние мужчины. При этом, из всех арестов 41 был произведен на территории Капитолия и только один из задержанных оказался жителем округа Колумбия.

Напомним, в среду, 6 января, Конгресс собрался на заседание, чтобы утвердить результаты выборов президента США, согласно которым победил Джо Байден. Сторонники Трампа собрались на митинг и захватили Капитолий, в ходе штурма здания по официальной информации погибли 4 человека. Спустя время порядок был восстановлен, заседание продолжилось и победу Байдена официально утвердили, а в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации.

Также сообщалось, что Байден назвал участников штурма Капитолия мятежниками и внутренними террористами и обвинил в беспорядках Дональда Трампа.