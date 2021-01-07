Министр транспорта США Элейн Чао подала прошение об отставке. Поводом для такого решения стал произошедший в ночь на 7 января захват здания Конгресса в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа. Чиновница официально указала эту причину в своем заявлении об уходе.

Об этом пишет The Washington Post.

"Вчера наша страна пережила травмирующее и вполне предотвратимое событие, когда сторонники президента (то есть Дональда Трампа - Ред.) взяли штурмом здание Капитолия после митинга, на котором он выступал. Я просто не могу оставаться в стороне", - написала Чао в открытом письме, адресованном сотрудникам министерства.

Газета уточняет, что Чао замужем за лидером республиканцев в Сенате США Митчемом Макконнеллом.

Ранее на фоне беспорядков в американской столице в отставку подали советник Трампа по России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника администрации главы государства. Среди них руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Между тем демократы подготовили проект резолюции об импичменте Трампа.

Ранее "Страна" подводила предварительные итоги событий в Капитолии.