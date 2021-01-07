Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала незамедлительно отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.

Об этом 80-летняя член Демократической партии сказала вечером 7 января (по Киеву) во время пресс-конференции.

По словам Пелоси, отстранить Трампа от должности позволяет 25-я поправка к американской Конституции.

Ею определяется порядок осуществления полномочий президента при их досрочном прекращении. Также поправка определяет порядок установления временной недееспособности президента США. Двадцать пятая поправка закрепила правило, согласно которому вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий.

По ее мнению, Трамп совершил "подрывные действия" и должен прекратить исполнять свои обязанности в соответствии с поправкой о недееспособности главы государства.

Пелоси добавила: если кабинет Трампа не попытается его устранить, конгресс может организовать импичмент.

"Президент США - очень опасный человек, который не должен быть в должности. Это наиболее срочный приоритет", - заявила демократка.

Отметим, что заявление Пелоси прозвучало сразу после слов избранного президента США Джо Байдена о том, что участники штурма Капитолия - это "мятежники и внутренние террористы".

Между тем, как сообщала "Страна", конгрессмены от Демократической партии Сиссиллин, Раскин и Лью подготовили проект резолюции по импичменту Трампу.

А ранее статьи для предъявления импичмента Трампу подготовила конгрессвумен Ильхан Омар.