Америка продолжает бурлить после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Хоть до инаугурации Джо Байдена осталось меньше двух недель, часть Конгресса хочет устроить Трампу импичмент за "подстрекательство к перевороту". Его заблокировали в соцсетях. Уже говорят и об уголовном преследовании с последующей посадкой.

Спикер Нэнси Пелоси назвала действия сторонников Трампа мятежом, который спровоцировал сам президент, и призвала вице-президента Пенса немедленно использовать 25-ю поправку к Конституции США для отстранения главы Белого дома от власти "за угрозу нацбезопасности".

"Президент Соединенных Штатов призывал к вооруженному мятежу против Америки. Ситуация требует от нас немедленных действий. В то время как у него осталось только 13 дней, любой из этих дней может стать кошмаром для Америки", - заявила спикер и в противном случае пригрозила импичментом.

В Конгрессе уже заявляют, что вопрос об импичменте может быть вынесен на голосование уже на следующей неделе.

Сам Трамп выпустил видеообращение, в котором осудил штурм Конгресса и пообещал мирно передать власть Байдену. Он заявил, что испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты выборов и обеспечить честный подсчёт голосов.

"Нашей единственной целью было сохранить достоверность голосования, и, делая это, я сражался за американскую демократию", - сказал Трамп.

События в Капитолии резко обрушили его поддержку среди американской элиты (включая республиканский истеблишмент), нанесли удар по его позициям среди республиканских избирателей, которых напугали картинки хаоса в Конгрессе.

Но большинство из них по-прежнему за него, а почти половина сторонников партии атаку на Капитолий прямо поддержала.

Фаны Трампа объединяются по всей стране в его поддержку, так как большинство осталось уверенно в краже выборов и не признают президентом Байдена. А это армия из миллионов американцев. В соцсетях создали группу "Партия патриотов", в которой собираются отмечать "вторую инаугурацию Трампа" 20 января, демонстрируя, что он остается для них президентом.

Событие анонсировано как "онлайн-ивент", но, по некоторым данным, радикальная часть фанатов Трампа может попытаться сорвать инаугурацию Байдена. Правда, сделать это будет не просто: в Вашингтоне введен комендантский час и усилены меры безопасности.

Выясняли, что происходит в США, как на это реагирует мир и что будет дальше.

"Спецоперация против Трампа"

На счет событий в Капитолии есть несколько версий. По одной, административное здание штурмовали ярые фанаты Трампа, в основном крайне правые радикалы и разные фрики вроде парня в меховой шапке с рогами.

По другой, это могла быть провокация оппонентов Трампа для его дискредитации и устранения из политической жизни Некоторые сторонники президента считают, что это якобы была операция спецслужб по указке демократов для создания нужной картинки: мол, протестующих заманили в Капитолий, чем объясняется, например, странное бездействие полицейских.

Во второй версии, кстати, уверены многие фанаты Трампа.

"Я обычно не хожу на протесты, а тем более мне бы не пришло в голову захватывать Капитолий, я законопослушный, как и большинство сторонников Трампа. Мы не леваки, не BLM (Black Lives Matter - "черные жизни имеют значение", - Ред.), которые летом устраивали погромы, поджигали, крушили, мародерствовали. Этот штурм был подстроен, ведь и так бы утвердили Байдена. Надо было выставить Трампа идиотом и диктатором, а "трампистов" показать террористами и бандитами. Так что, больше 74 миллионов, голосовавших за Трампа, преступники? Мы требуем одного - правды и уважения наших прав. А есть большие основания верить, что эти выборы были нечестными и нужен пересчет. Лично я поддержу Трампа и на следующих выборах, если он будет выдвигаться", - сказал нам Джон Эмметт из Остина.

Другие сторонники готовы к радикальным действиям и далее.

"Инаугурации Байдена быть не должно, он незаконно избран, поэтому 20 января я снова готова протестовать. Благодаря Трампу у людей появились рабочие места, жить стало лучше. Я готова идти за своего президента Трампа до конца, нельзя сдаваться. Четверо патриотов уже погибли, одна из них - ветеран ВВС США. Эти люди - герои. Если бы застрелили кого-то из активистов BLM, такая бы буча уже поднялась, а за погибших белых американцев кто ответит? А демократы по-иезуитски отвечают, что, мол, Трамп выставил кордоны спецназа против BLM, а его сторонников никто не трогал. Так они и не громили ничего все лето, а на штурм Капитолия пошли самые отчаянные, когда это уже была последняя капля. И быстро всех зачистили и четверых убили" - возмущается в разговоре с нами Кимберли Тулли из Майами.

"Партия патриотов" готовится к "инаугурации Трампа"

Больше 300 тысяч человек отозвались в Facebook на событие, которое вначале назвали "Вторая инаугурация Дональда Трампа" 20 января 2021 года (событие указано как "онлайн", но ходят слухи, что оно может перейти в "оффлайн" и закончиться попыткой срыва инаугурации Байдена).

Но после того как Facebook принудительно деактивировал событие, снова создали его, назвав по-другому - "Партия патриотов" (намекая, очевидно, на партию, которую может создать Трамп).

Также, говорят, у Трампа 20 января готовят митинг, на котором он якобы объявит о выдвижении в президенты на выборах 2024 года.

"Я бы ожидал, что Трамп будет постоянно подпитывать убеждения электората, что у них украли победу. И если не 20, то 21 января объявит о том, что планирует выдвигаться на выборы через четыре года. И скорее всего основной его мотив в том, что таким образом любые судебные разбирательства, которые могут касаться и вчерашних событий, и мухлежа с налогами, он может преподнести как политически мотивированные", - сказал Би-би-си политолог Сэм Грин.

Часть фанов, впрочем, разочаровалась в Трампе.

"Он капитулировал и предал своих сторонников, когда призвал расходиться. Нужно было добиваться пересмотра голосов, а он сдался и подставил людей. Зачем было тогда раздувать этот огонь и призывать на митинге?" - говорит нам Крис Марли из Хьюстона.

Однопартийцы Трампа разделились в своих мнениях. Часть Республиканской партии отстранилась от него, а сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что он "сам себе выстрелил в ногу".

Другие же остаются преданными своему вождю. По данным Washington Post, 7 января участники заседания Национального комитета Республиканской партии бурно приветствовали Трампа, который пообщался с ними по видеосвязи. При этом он ни словом не упомянул о попытке своих сторонников взять штурмом Капитолий, вместо этого напомнив о достижениях своей администрации. Слова президента собравшиеся встретили бурными аплодисментами, а кто-то из участников встречи даже выкрикнул: "Мы вас любим!"

Кстати, по опросу YouGov, почти половина (45%) республиканцев активно поддерживает штурм Капитолия. Почти столько же сторонников этой партии выразили свое несогласие (43%).

Для сравнения: нападение на Капитолий осудили 96% опрошенных сторонников демократов.

И ещё одна важная цифра. Большинство республиканцев (52%) считают виновным в случившемся Джо Байдена. Трампа винят лишь 28%.

Впрочем, все сказанное выше не относится к республиканскому истеблишменту. Республиканцы в Конгрессе все более открыто критикуют президента. От него уже окончательно отвернулся вице-президент Майк Пенс.

С другой стороны, часть лидеров республиканцев опасается, что такое поведение может быть воспринято избирателями партии как предательство и, по итогу, электорат перекочует в новую партию Трампа, слухи о создании которой ходят все более настойчивые. Либо, как вариант, Трамп полностью возьмет под свой контроль Республиканскую партию, вытеснив оттуда своих противников.

Правда, непонятна дальнейшая судьба самого Трампа.

Не исключено, что после того как он потеряет свой пост его попытаются посадить в тюрьму по многочисленному списку обвинений (который после штурма Конгресса пополнился еще и обвинениями в подстрекательстве к мятежу). И, в таком случае, он может вообще быть выброшен из политической жизни страны. Чему, не исключено, многие представители республиканского истеблишмента будут только рады.

Гнев Меркель и нейтралитет Польши

В мире тем временем продолжают обсуждать события в Вашингтоне. Западные партнеры в основном резко осудили Трампа.

С критикой выступила канцлер Германии Ангела Меркель, с которой у Трампа, мягко говоря, не совсем теплые отношения.

"Мы все видели тревожную картину штурма Конгресса, эта картина меня разгневала и опечалила. Я уверена, что чувствую себя как большинство друзей США, как миллионы людей, которые восхищаются американскими демократическими традициями. Я глубоко сожалею, что президент Трамп не признавал своего поражения с ноября", - заявила Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон записал по поводу событий в Вашингтоне специальное трехминутное видеообращение, озаглавленное по-английски словами "Мы верим в демократию" (We believe in democracy).

"Когда в одной из старейших демократий мира сторонники уходящего президента оспаривают, с оружием в руках, легитимные результаты выборов, этим подрывается всеобщий принцип (демократии): один человек - один голос. Сегодня в наших демократиях оказался под угрозой наш многовековой выбор, который ставит превыше всего человеческое достоинство, мир, уважение других, признание свободы. То, что сегодня случилось в Вашингтоне, определенно не есть Америка", - заявил Макрон.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в Твиттере, что в глазах всего мира американская демократия сегодня оказывается в осаде.

"Это невидимая атака на демократию США, на ее институты и верховенство права. Это не Америка. Результаты выборов от 3 ноября должны полностью уважаться", - пишет он.

Мягче высказался премьер-министр Британии Борис Джонсон, с которым у Трампа более дружеские отношения.

"То, что он подстрекал людей штурмовать Капитолий, и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, что это было совершенно неправильно", - сказал Джонсон на пресс-конференции.

В Польше, руководство которой фактически открыто выступало за Трампа, вообще попытались сохранить нейтралитет. Президент Анджей Дуда ограничился твитом, в котором написал, что "события в Вашингтоне являются внутренним делом США". За что получил волну критики как от оппонентов в Польше, так и о партнеров по ЕС, с которыми у Варшавы и так разлад.

Внутренним делом США назвали произошедшее в Капитолии и в России.

Европа ждет своих "Капитолиев"

В Европе между тем опасаются цепной реакции с мятежами недовольных, которая может перекинуться из Штатов.

В Германии, например, бунта ожидают от ультраправых сторонников крупнейшей оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая начала набирать популярность после миграционного кризиса и впервые со времен Второй мировой войны вошла в Бундестаг.

Кроме того, не так давно Рейхстаг уже атаковали противники локдауна.

"Раскол в немецком обществе может быть не таким глубоким, как в Соединенных Штатах. Но ошибается всякий, кто думает, что мы невосприимчивы к этой угрозе. И здесь, в Бундестаге, ежедневно сеет ненависть крупнейшая оппозиционная партия. И в парламентах земель, в которых АдГ иногда имеет более одной пятой мест. Ненависть и агитация находят благодатную почву у самопровозглашенных идеологов заговора и ненавистников Меркель. Как и в случае со штурмом Капитолия, неонацисты всегда рядом, когда появляется возможность использовать массы в своих целях. Тот факт, что президент Бундестага Вольфганг Шойбле пересмотрел концепцию безопасности Бундестага и что коалиция теперь хочет быстро принять закон против правых экстремистских агитаций в Интернете, показывает, что они тоже не исключают эскалации в Федеративной Республике, подобной той, что произошла в Вашингтоне", - пишет Spiegel.

Подобные опасения о повторении событий в Капитолии звучат и в других странах ЕС, где укрепляются ультраправые движения и оппоненты власти. Особенно на фоне продолжающегося локдауна, который сильно бьет по бизнесу.

"Две Америки"

Тем временем в США после прихода Байдена к власти ожидают принятия новых драконовских мер для "спасения демократии" - по контролю за информационным пространством Америки, подавлению правого "инакомыслия", регулирования отношений правительства и техногигантов.

Но противостояние "двух Америк", по мнению экспертов, может лишь углубиться. Тем более, как прогнозирует Figaro, после ухода Трампа "трампизм останется - и как политика, и как стиль".

Как заявил лидер мнения консервативной Америки, ведущий Fox News Такер Карлсон, два полушария Америки – консервативное и либеральное – не могут быть отделены друг от друга мирным способом.

"Это сиамские близнецы, и сохранение жизни одного возможно только ценой жизни другого. Если этот вариант для элит неприемлем, надо думать, как договариваться. Можно без конца вести информационные войны, искать виноватых, говорить, что сторонники Трампа сплошь террористы и конспирологи, но от этого все эти люди не станут относится к либерально-демократической повестке лучше. Вместо того, чтобы расследовать как протестующие проникли в Конгресс, нужно спросить себя почему они туда вообще пошли. Может потому, что они больше не верят в демократические процедуры, в справедливость и способность быть услышанными через выборный процесс? Может потому, что они утратили веру в американские институты? А вместо того, чтобы заняться этими проблемами демократы продолжают их шельмовать и требовать повиновения", - сказал Карлсон.

Избранный вице-президент Камала Харрис согласилась, что произошедшее в Капитолии - симптом более глубокой проблемы. Но видит она эту проблему совершенно иначе: "Мы стали свидетелями двух систем правосудия. Одна позволяет экстремистам штурмовать Капитолий США, а вторая разгоняла летом мирных протестующих слезоточивым газом. Мы знаем, что это неприемлемо".

В общем, что после штурма Конгресса лидеры демократов, судя по всему, полагают, что они теперь имеют право меньше считаться с мнением избирателей Трампа. К тому же у Демпартии теперь большинство в обоих палатах Конгресса. Что позволит проводить нужные им законы.

Но это же вызовет ответную реакцию консервативной Америке, что еще более углубит кризис в Штатах.

"Впервые в новейшей истории США, лидер "свободного мира" не считается легитимным президентом половиной его собственных граждан", - говорит известный американский политолог, президент Eurasia Group и сторонник Демпартии Иан Бреммер.