Избранный президент США Джо Байден, победу которого на выборах официально утвердили 6 января, сказал, что беспорядки в Вашингтоне были спровоцированы действующим президентом Дональдом Трампом.

Об этом Байден заявил в ходе выступления, запись которого обнародована в YouTube.

Так, по словам Байдена, Дональд Трамп пытался сорвать утверждение итогов выборов в Конгрессе с помощью митинга своих сторонников. Сами беспорядки в Вашингтоне демократ назвал предсказуемыми, оценил их как хаос, а участников штурма Капитолия назвал мятежниками и внутренними террористами.

Телеграм-канал Политика страны дал анализ словам Байдена:

"На самом деле для американского истеблишмента есть угроза не только справа, но и слева. Причём ещё неизвестно какая опаснее. Реднеков и рогатых конспирологов как-то можно утихомирить и обезвредить. Буйных среди них не так уж и много. Большинство сторонников Трампа - это простые обыватели, которые ни на какие митинги не ходят. Другое дело BLM и Антифа. Байден тоже не их герой. Тем более, что умеренные демократы, которых он представляет, вряд ли будут выполнять все хотелки левых. А значит будет расти недовольство.

Вполне вероятно, что при виде того как трамписты лихо захватывают Капитолий, у леворадикалов возник сильный соблазн повторить тоже самое. Это уже типа как соревнование будет. Кто круче. Пока правые впереди. И левые с BLM наверняка попытаются наверстать. И это тема опаснее, чем движение за Трампа. На применение силы к активистам BLM (тем более с летальными исходами) реакция мейнстрима будет очень жёсткой".

Напомним, в среду, 6 января, в день официального утверждения выборов в Вашингтоне начались беспорядки, в ходе которых сторонники Трампа захватили здание Капитолия. В ходе штурма здания по официальным данным погибло 4 человека, а 52 были арестованы. Заседания Конгресса пришлось прервать на несколько часов, но спустя время его возобновили и победа Джо Байдена на голосовании была официально утверждена. В следствие беспорядков в Вашингтоне ввели режим чрезвычайного положения, который продлится до 20 января.

Также "Страна" сообщала, что на инаугурации Байдена, которая запланирована на 20 января, порядок буду обеспечивать 6 200 бойцов Национальной гвардии. Также вокруг здания Конгресса возведут забор.