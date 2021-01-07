Перед церемонией инаугурации Джо Байдена, которого Конгресс США утвердил избранным президентом, вокруг Капитолия возведут забор. А обеспечивать безопасность мероприятия 20 января будут 6 200 бойцов Национальной гвардии – больше, чем обычно.

Как сообщает РИА Новости, об этом 7 января рассказала журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.



"Забор, который пойдет вокруг Капитолия, будет выставлен на время инаугурации, и силы гвардейцев, которые прибудут на место к выходным, 6200 человек, также будут доступны на время инаугурации", - сказала градоначальница.

По словам принимавшего участие в пресс-конференции Баузер министра сухопутных войск США Райана Маккарти, это больше, чем во время "обычной инаугурации". Он добавил, что забор жесткой конструкции высотой около двух метров оградит территорию всего комплекса зданий Капитолия и будет стоять как минимум 30 дней.

Ранее "Страна" писала, что до дня инаугурации в Вашингтоне действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после штурма Капитолия.

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