На тв-канале "112 Украина", 6 и 7 января, в сотрудничестве с международным медиа проектом "Люди" в прямом эфире транслировался праздничный многочасовый телемарафон "Рождество христово. Люди". Его посмотрели несколько миллионов человек.

6 января зрители телеканала 112 Украина увидели Богослужения из Киево-Печерской Лавры и прямые включения из храмов разных областей Украины.

7 января, с 7 утра в прямом эфире, зрители смогли увидеть Божественную Литургию из Киево-Печерской Лавры, со словами напутствия к ним обратились наместники всех Святых Лавр, православные Донбасса. В сюжетах, подготовленных к Празднику, священнослужители и известные, уважаемые в народе миряне Украинской Православной Церкви, рассказали о великой тайне Рождения и земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, поздравили всех украинцев с Рождеством Христовым, обратили внимание зрительской аудитории на необходимость единства православных разных стран, в условиях современных вызовов.

К телезрителям в прямом эфире обратились православные из общины Свято-Успенкского храма Украинской Православной Церкви в селе Михальча, что в Черновицкой области, которые уже более шестисот дней и ночей находится в осадном положении - сторонники созданной политиками ПЦУ, при поддержке агрессивно настроенных заезжих вооружённых молодчиков, на протяжении почти двух лет пытаются силой захватить храм, однако православные Западной Украины отстаивают свою святыню.

Со словами поздравления и напутствия к телезрителям обратился Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Большой зрительский интерес вызвало интервью с Управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием, в котором владыка открыл темы наиболее важных вызовов которые переживает человечество в году уходящем и времени наступающем.

В настоящее время участники медиа-проекта "Люди" работают над созданием и развитием международной медиа платформы, которая объединит людей доброй воли из разных стран мира.