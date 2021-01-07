Кабинет министров Украины разрешил проверять въезжающих из аннексированного Крыма и с неподконтрольного Донбасса на коронавирус не только с помощью ПЦР-тестов, но также экспресс-тестирования на антиген.

Постановление об этом под №9 от 5 января 2021 года появилось на правительственном портале.

Согласно документу, ответственным органам поручено организовать пункты упомянутого экспресс-тестирования.

"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них", – сказано в постановлении.

Аналогичные пункты поручено организовать Херсонской облгосадминистрации вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" и акционерным обществом "Украинская железная дорога" на контрольных пунктах въезда в Крым и выезда оттуда.

Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.

Между тем в последнее время в Украине резко упало количество ПЦР-тестирований на коронавирус. Глава Минздрава объяснял, почему это происходит.

Ране "Страна" писала, что премьер-министр подтвердил введение карантина с 8 января.