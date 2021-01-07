В среду, 6 января, в день утверждения результатов выборов президента США сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Один из них, во время штурма здания Конгресса проник в кабинет спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, украл оттуда конверт и сфотографировался, закинув ноги на письменный стол.

Соответствующие фотографии публикует Telegram-канал "РИА Новости: США".

Отмечают, что сам мужчина говорит, что не крал конверт, ведь оставил в замен на столе у Пелоси 25 центов.

Напомним, 6 января в Конгрессе проходило утверждение результатов выборов президента США, согласно которым победил демократ Джо Байден. С этим не согласились сторонники Трампа, который устроили массовый митинг и захватили здание Капитолия. В ходе захвата здания по официальным данным погибли 4 человека, а 52 были арестованы. Заседание пришлось прервать на несколько часов, но затем дебаты восстановились и победа Байдена была официально утверждена.